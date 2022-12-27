Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı: 'Saray'ın kabuslar görmesi normal'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesi, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde başladı.

Bir süredir aralarında kriz olduğu iddia edilen Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi, Ankara'nın CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Görüşmede, son dönemde iki parti arasında yaşanan gerilimli sürecin ele alınmasının beklendiği aktarıldı.

'Saray'ın kabuslar görmesi normal'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ise Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesinden bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Özkan, söz konusu fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor. Saray'ın kabuslar görmesi, kumpaslar kurmaya çalışması normal."