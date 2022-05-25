Akşener: İYİ Parti Türkiye’nin birinci partisi çıkacak

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Akşener'in konuşmasından bazı başlıklar şöyle:
- Geçtiğimiz hafta sonundan beri, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını, Abdülhamit Han üzerinden, bir yaygara tufanı almış gidiyor. Hakaretlerin, öfke nöbetlerinin, nefret şovlarının, bini bir para… Sayın Erdoğan, tarihi bir türlü öğrenemiyor. Çünkü kendisi okumayı sevmiyor. Eline tutuşturulan notlardan ötesini, görmüyor.
- Biz tarihe, onun gibi kişiler üzerinden bakmıyoruz. Biz tarihe, onun gibi kavgalar üzerinden de bakmıyoruz. Biz tarihe; değerler, sistemler ve sonuçlar üzerinden bakıyoruz. Çünkü biz; Abdülhamit Han’la değil, o günün şartlarındaki demokrasi rüzgârıyla ilgileniyoruz. Tarihin her döneminde, milletimizin istibdata karşı koyduğu tavırla ilgileniyoruz. Tekleşmeye, tek adamlığa giden her yolu, azimle kesmiş olan millî iradeyle ilgileniyoruz.
- Sayın Erdoğan nedense, istibdat dönemi ile, günümüz arasındaki benzerlikleri, dile getirmemden, çok rahatsız oldu.
- Abdülhamit Han’ı kendisine benzetmemi, bir “hakaret” olarak algıladı. Yani Sayın Erdoğan’ı Abdülhamit Han’a benzetmek, rahmetliye hakaretmiş… Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Sayın Erdoğan için; rehber kabul ettiği, rol model aldığı, ama nasıl vefat ettiğini bile bilmediği Abdülhamit Han’ı, kendisine benzetmek, büyük bir hakaretmiş.
- Yani biz aslında; istibdata karşı koyan o ruhtan bahsederken değil; Sayın Erdoğan’a benzetirken, Abdülhamit Han’a hakaret etmişiz. Arkadaş en azından kendisinin farkında… Bu da bir şey…
- Eğer istibdata karşıysan; Hadi Atatürk’e zaten yabancısın ama; en azından, Namık Kemal’i, Ziya Gökalp’i bilmen gerekir. Mehmet Akif’i, Kazım Karabekir’i, Fevzi Çakmak’ı hatırlaman gerekir. Enver Paşa’yı, Talat Paşa’yı, “Galip Hoca” Celal Bayar’ı anımsaman gerekir. Ali Fuat Cebesoy’u, Fethi Okyar’ı, Rauf Orbay’ı unutmaman gerekir. Elmalılı Hamdi Yazır’ı, Yusuf Akçura’yı, Ahmet Ağaoğlu’nu ıskalamaman gerekir. Bunun adı tutarlılıktır.
- Kaybedeceğini anlayan Sayın Erdoğan’ın, çaresiz çırpınışlarını eğlenerek izliyoruz. Tazmanya canavarı edasıyla attığı, hamasi tiratlarını gülerek dinliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; çok az kaldı! Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş, milletimizin tokadını kim yiyecekmiş, hep birlikte şahit olacağız.
- Bizler, aynı bizden öncekiler gibi, istibdata, “dur” demeye devam edeceğiz. “Yeter söz milletindir!” diyeceğiz. “Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet!” diyeceğiz. Adalet diyeceğiz. Müsavat diyeceğiz. Meşveret diyeceğiz. Uhuvvet diyeceğiz.
- Hiç merak etmeyin; Millet İttifakı’nın adayı, Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak, o azim bizde var! Hiç merak etmeyin; İYİ Parti, Türkiye’nin birinci partisi çıkacak. Pazarlıksız, şartsız, koşulsuz, bu ülkenin, hak edilmiş iktidarı olacağız, o güç bizde var! Hiç merak etmeyin!