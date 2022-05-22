Akşener: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti çıkacağız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'da düzenlediği "100 Bininci Üye Katılım Programı"nda konuştu. "Biz İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız" diyen Akşener "İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım" ifadesini kullandı.

Akşener konuşmasında şunları söyledi:

"Cenabı Hak kul hakkına dikkat edenleri de mükafatlandırır, kul hakkına el uzatanları, aç uyuyanlara hakaret edenleri, tarlama gübre, tohum atamadım diyenleri teröristlikle suçlayanları, saraylardan burnunu dışarı uzatmayıp her bir yeri saraydaki şatafatla yaşıyor zannedenleri de önce bu millet sandıkta helal oylarıyla attaya gönderir.

Biz İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız."

'Birinci parti olmak çocuk oyuncağı'

Anket sahiplerinin "parlamenter sisteme dönülsün mü?' sorusunu sormaya başladığını söyleyen Akşener "Bunu tartıştıran biziz. Sonra anketlerde adını koyduğumuz güçlendirilmiş sistem öne çıkmaya başladı. Türkiye'de birinci parti olmak hepimiz için çocuk oyuncağıdır. Bu ucube sistemi göndereceğiz, o irade bizde var. Sandıkta geldiler sandıkta gidecekler. İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım" diye konuştu.

Akşener "Biz birinci parti çıkacağız, seçime hazır olacağız, seçmenin oyunu namus bileceğiz. Oya halel getirmeyeceğiz. Seçim yapılacak efendiler. Bu memleketin oyuna el uzatanlara İstanbullu ikinci seçimde gösterdi. Şimdi onlar düşünsün. Kavga çıkarmak, kutuplaştırmak isteyecekler, iftiralarla pranga vurmaya çalışacaklar uymayacaksınız. Biz hedefe ayarlı top gibi seçimde birinci parti olmak için çalışacağız" dedi.