Abdülhamid’in torunundan Akşener’e tehdit

İkinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i tehdit etti.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “Evlad-ı OSMANLI olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz” dedi.

Akşener 'Bugünün Abdülhamit'i Erdoğan'dır' demişti

Halk TV’de yayınlanan “Liderler Özel Söyleşisi” programına konuk olan Meral Akşener, Erdoğan dönemini Abdülhamid dönemine benzeterek şunları söylemişti:

“Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum.”

Bunun ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde Akşener'i hedef aldı. Erdoğan, "Meral Hanım sen kim Abdülhamid'e dil uzatmak kim? 6'lı masadan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e hiç dil uzatmamıştı. Şimdi ne oldular?" dedi.