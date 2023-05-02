Akşener: İmralı'ya yargıdan birini gönderdiler

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Akşener, Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'in gündeme getirdiği iktidarın Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderdiği iddialarına ilişkin konuştu.
Akşener, 28 Mart'ta gerçekleştiğini öne sürülen görüşmeyle ilgili şunları söyledi:
“Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler."