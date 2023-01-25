Akşener iktidara seslendi, ziraat mühendislerine atama istedi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, atama bekleyen 15 bin ziraat mühendisi için iktidara çağrı yaptı. Akşener,"Seçime kadar 15 bin ziraat mühendisi için atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz!" dedi.

Atama bekleyen mühendisler hakkında paylaşım yapan Akşene, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil... Son kez uyarıyorum: Seçime 15 bin ziraat mühendisine atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz!"