Akşener: Hırsız deseler hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Yavaş yaptığı konuşmada iktidara seslenerek "Madem siz kendinize oy vermeyenleri teröristlikle, hainlikle suçluyorsunuz, o zaman onlardan vergi de almayın. Vergi alırken vatandaş, oy verirken hain. Böyle bir mantık olamaz" dedi.

Meral Akşener Sinoplulardan oy istediği konuşmasında "Bedava olmaz, oylarınızı vereceksiniz. Ben de kimseyle pazarlık etmeden bu ucube sistem değişecek sonra da başbakan olacağım" dedi.

"Biliyorsunuz sayın Mansur Yavaş’la sayın İmamoğlu’nun mutlaka bu sistemin içerisinde olmasını istemiştim. Dolayısıyla bir masada problem oldu" diyen Akşener, "Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu her ikisi geldiler. Şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca her ikisini etkili, yetkili Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na getirdik. El birliğiyle imzaladık" ifadelerini kullandı.

Akşener "Bir TV’ye gittim. TV’de dedi ki ilgili arkadaşımız, ‘Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki, dış güçler oturttu” dedi. Ben de dedim ki, beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, Beypazarı doğumlu bir Angaralıdır" diye konuştu.

Akşener "50 bin tane dedikodu yapıyorlar, iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Söylemedikleri bir şey var ‘hırsız’ diyemiyorlar, çünkü kendileri hırsız. Hırsız deseler hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız" ifadelerini kullandı.