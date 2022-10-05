Akşener: Hiç merak etmeyin, o sene bu sene

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akşener'in açıklamalarından başlıklar şöyle:
- 20 sezonluk keyifsizce uzatılmış bir dizinin final sezonu sonunda geldi çattı. Hiç merak etmeyin, o sene bu sene. İyilerin şafağı artık ufukta görünüyor, emin olun çok az kaldı.
- Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, geçtiğimiz şubat ayında; “Yaz aylarıyla birlikte, enflasyonu kontrol altına alacağız.” diyordu… Yaz gelip geçti, artık kış kapıya dayandı. Enflasyon kontrol altına alındı mı? Alınamadı. Baktı, olmuyor, bu sefer de; “Yıl başından sonra, enflasyonun düşeceğine inanıyorum.” dedi. Dikkat edin, artık söz de veremiyor; Kendisi de, epistemolojik bir kopuş yaşadığından olsa gerek, sadece “inanıyor”… Kıştan yaza, yazdan kışa ertelenen, bu mevsimsel sabır döngüsünde; olan da, tabii ki yine, milletimize oluyor.
- İktidarın, fantastik ekonomi modelinin üzerinden, 10 ay geçti; yılın ilk 8 ayında; ihracat, sadece yüzde 18 artarken, ithalat yüzde 41, dış ticaret açığı ise, yüzde 146 oranında, rekor bir artış gösterdi.
- Gelelim kur ve enflasyona… Eylül 2021 sonunda, 8,8 lira olan dolar kuru, bugün 18 buçuk lirayı geçti. Yani, paramız 1 yılda, yarı yarıya değer kaybetti. Üstelik Merkez Bankası’nın, kayıp 128 milyar dolarına da, bu yıl, 75 milyar dolar ilave oldu. Böylece, nereye gittiği ve nasıl gittiği belli olmayan, rezervlerimizde olması gereken, ama nedense olamayan döviz miktarı, 203 milyar dolara yükseldi.