Akşener: 'Hanım kız' deyince kızılıyor, 'sürtük' deyince problem yok

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Anlat İstanbul Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Gezilerimizi tamamlayınca bir şey fark ettim. Ev kadınlarının hali perişan. Hayvan yetiştiricilerinin inanılmaz hikayeleri var. Kayseri’de benden genç bir arkadaş ‘Abla ben mallarıma oruç tutmayı öğretiyorum’ dedi. Net bir ifademiz var. Biz makulün temsilciyiz" dedi.

Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik "sürtük" ifadesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan çevirmeni için kullandığı "hanım kız" ifadesi sonrası başlayan tartışılmaya gönderme yaparak, "Hanım kız deyince kızılıyor, sürtük deyince problem yok" diye konuştu.

Akşener şöyle konuştu:

"Uyuşturucu diye bir meselenin benim gezdiğim yerlerde de İstanbul’da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Bana Ahlat’ta, İstanbul’da, Ankara’da da söyledi anneler. Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bozukluk var, bunun düzeltilmesi gerekiyor.

Ben, bir genç arkadaşımız ve sosyal hizmetler konusunda uzman bir hanım arkadaşımızla ziyaret ediyoruz. Hanım kız deyince kızılıyor, sürtük deyince problem yok. Evlere izin alarak giriyoruz. İstanbul’un bazı mahallelerinde tahmin edemeyeceğiniz problemler var. İşte bir beka sorunu da buradadır.İstanbul’un apartmanların altı ayağının izi çıkıyor. O evlerdeki çocuklarda astım, bodurluk başlamış. Çocuklar inanılmaz zayıf. O evlerin buzdolaplarını açtığınızda gördüklerinize bağıra bağıra ağlayabilirsiniz.

Bol bol makarna pişiyor. Gıdaya ulaşmanın her ay ne kadar aşağı doğru indiğini görüyorsunuz. Sosyal devlet hakikaten ölmüş İnanılmaz bir derin yoksulluk var."