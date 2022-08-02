Akşener: Gençlerimizin emeğine sınavlarda defalarca ihanet ettiniz

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) şaibe iddiaları gündeme gelmiş, sınava girenler duruma sosyal medyadan tepki göstermişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) geçtiğimiz Pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin iddiaların "asılsız olduğu" açıklaması yapılmıştı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz, Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız" dedi.