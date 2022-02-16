Akşener: Erdoğan damadıyla aynı yolun yolcusu

Isparta’nın, bir an önce, afet bölgesi ilan edilmesi için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifimizi sunduk. Ayrıca aşanan elektrik kesintilerinin, sebeplerinin tespit edilmesi, bu kesintiler sebebiyle, vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, bu süreçte, elektrik dağıtım şirketi ve kamu kurumlarının, ihmallerinin araştırılması ve böylesi utanç verici bir olayın, bir daha tekrarlanmaması için, gerekli önlemlerin alınması amacıyla, araştırma önergemizi de sunduk. Bu ihmalkârlığın faturasını Ispartalı kardeşlerimize değil, bir zahmet, beceriksiz dağıtım şirketine kesin, özelleştirme lisansını da bir an önce iptal edin. Sayın Erdoğan, nam-ı diğer 'bay kriz', enerjide yaşadığımız krizin esas sorumlusudur.