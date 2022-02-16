Akşener: Erdoğan damadıyla aynı yolun yolcusu

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yaptığımız toplantı büyük bir heyecan yarattı. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, toplantıya iştirak eden genel başkanlara teşekkür etmek istiyorum. Allah bizleri milletimize karşı utandırmasın.
- Motokuryeler kadrosuz bir şekilde çalıştırılıyor, sağlık sigortaları ve yasal güvenceleri yok. AK Parti’nin Türkiye’sinde; üniversite mezunu gençlerimiz, motokuryelik yapıyor. En büyük eğitimli motokurye filosunu AK Parti kurdu.
- Her sıkıştıklarında yalana, hamasete ve kutuplaştırmaya sığınan AK Parti'nin elinde hiçbir bahanesi kalmadığını biliyoruz. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde her ayın bir önceki aydan daha iyi olacağını söyledi. Damat da ortadan kaybolmadan önce böyle söylüyordu. Sonunda damat paket oldu. Demek ki damadıyla aynı yolun yolcusu olduğunu kendisi de anlamış.
- Gerçekler ortadayken hala yastık altı diyor, vatandaştan dövizini ve altınını bozdurmalarını istiyorlar. Hâlâ milletin birikimlerine göz dikiyorlar. Size yazıklar olsun. Milletin altınlarıyla yandaşlarının cebini dolduracaksan bu defa başaramayacaksın.
- Kışın ortasında yapılan bu zamlar bile, iktidardakilerin gitmesi için, yeterli bir sebeptir. Mağazalar, fırınlar, restoranlar isyanda ama ilginçtir sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi Erdoğan da isyanda. Muhalefeti 'yaygaracı' diye suçlamakla meşgul. Zamları ben mi yaptım kardeşim, siz mi yaptınız?
- KDV indirimini olumlu karşılıyoruz. Ancak bu yöntemle enflasyon düşmez. Enflasyonu doğuran nedenleri ortadan kaldırmazsanız fiyatlar artmaya devam eder. 'Politika faizini etkisiz hale getirdik' diyen bir bakan varken enflasyon düşmez. Uyku tutmayınca, bakan ve bürokratları görevden alan Cumhurbaşkanı varken, enflasyon düşmez.
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Isparta’nın, bir an önce, afet bölgesi ilan edilmesi için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifimizi sunduk. Ayrıca aşanan elektrik kesintilerinin, sebeplerinin tespit edilmesi, bu kesintiler sebebiyle, vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, bu süreçte, elektrik dağıtım şirketi ve kamu kurumlarının, ihmallerinin araştırılması ve böylesi utanç verici bir olayın, bir daha tekrarlanmaması için, gerekli önlemlerin alınması amacıyla, araştırma önergemizi de sunduk. Bu ihmalkârlığın faturasını Ispartalı kardeşlerimize değil, bir zahmet, beceriksiz dağıtım şirketine kesin, özelleştirme lisansını da bir an önce iptal edin. Sayın Erdoğan, nam-ı diğer 'bay kriz', enerjide yaşadığımız krizin esas sorumlusudur.
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Yolsuzluğa da yoksulluğa da yasaklara da son vereceğiz. Liyakatsizliği de, torpilli mülakatları da, tarihe gömeceğiz.