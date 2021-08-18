Akşener: EMASYA planı tekrar yürürlüğe girmeli

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener bugün Muğla'da orman yangınlarından etkilenen bölgeleri ziyaretinde 2010'da kaldırılan EMASYA Protokolü'nü hatırlatarak planın yeniden yürürlüğe girmesini istedi.

Yangın sırasında neden askerlerin bölgeye gelmediği sorusu üzerine Akşener “Keşke olsaydı. Eski bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, eskiden EMASYA protokolü vardı" dedi. Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani emniyet, asayiş, yangın ve afet üzerine bir protokoldü. Bu kaldırıldı. Askerler için de devlet görevlileri için de bir plan programdı bu protokol. Asayiş yangın, afet için eğitilirdi. Depremde, yangında asker ne yapacağını bilirdi. EMASYA planının tekrar yürürlüğe girmesinde fayda var."

EMASYA nedir?

Açılımı "Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü" olan EMASYA, 28 Şubat’ın ardından göreve gelen Mesut Yılmaz hükümeti döneminde, 7 Temmuz 1997 tarihinde, İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay arasında imzalanmıştı. Anayasa'ya aykırı içeriği nedeniyle tartışılan ve 27 maddeden oluşan gizli protokol gereği kurulan EMASYA birliklerine, valilik talep etmese de, "gerekli görülen durumlarda" toplumsal olaylara müdahale yetkisi verilmişti. Temelinde kitlesel halk hareketlerinin öngörülebilmesi için sivil alanda geniş bir istihbarat çalışmasının askeri güçler tarafından yapılmasına da olanak sağladığı anlaşılan protokol AKP tarafından "açılım" döneminde kaldırılmıştı.

'Türkiye göçmenler için hendek olmuş'

ABD Büyükelçiliği'nin Biden ile Erdoğan arasında göç konusunda gizli bir anlaşma olmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin ise Akşener “Başından beri ısrarla söylediğim bir şey var; Türkiye göç dalgasında hendek haline geldi" dedi.

Erdoğan'ın çelişkili açıklamalar yaptığı söyleyen Akşener "Dış politikada ‘Monşer’ diyerek devreden çıkartılan o hafızanın tekrar yerine konulmasına ihtiyaç var" dedi.

Akşener "En başından bu yana söyledik, Erdoğan ile Biden yalnız görüştü. Bir dosya almadan, dışişleri bakanlığından bir yetkili olmadan kendi tercümanı ile gitti konuştu. Kayıtlar olmadığı için en ufak bir bilgimiz yok bu görüşmeden. Hem Erdoğan’ın hem de Biden’ın açıklama yapmasını istedik. Türkiye bu keşmekeşlik içerisinde itibarını ve devlet olma iradesini kaybediyor. Kınamamız gereken budur” ifadesini kullandı.

Akşener Afganistan'a asker gönderme ile ilgili tezkeresinin de Meclis'te bir an önce görüşülüp iptal edilmesi gerektiğini söyledi.