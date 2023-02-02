Akşener: Devleti yönetenlerin yıkmaya çalıştığı adalet duvarını güçlendireceğiz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilen Zühtü Arslan’ı tebrik ederek, başarılar diledi. Akşener, “Bugün devleti yönetenlerin yıkmaya çalıştığı adalet duvarını hep birlikte güçlendireceğiz” mesajını paylaştı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yeniden seçilen Zühtü Arslan’ı tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum. Hiç kimse merak etmesin; Bugün devleti yönetenlerin yıkmaya çalıştığı adalet duvarını hep birlikte güçlendireceğiz. Çünkü devlete adalet yakışır!” ifadesini kullandı.