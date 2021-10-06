Akşener: Cumhur İttifakı Erdoğan yerine güçlü bir aday bulmalı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in, ilk Başbakanı olmaya talibim" dedi.

Akşener "Saray medyasına da bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Son üç buçuk yılda, Türkiye’yi hızla fakirleştiren Sayın Erdoğan yerine, Cumhur İttifakı’nın kendine acilen, çok daha güçlü bir aday bulması gerekiyor. O nedenle, bir zahmet, gidin, Cumhur İttifakı adayını tartışın" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklamasına tepki gösteren Akşener "Çiftçimiz, esnafımız, üreticimiz, zaten bayağıdır, iktidarın terör listesinde. Yakın zamanda, marketler bu kategoriye alındı. Daha geçen hafta, barınamayan öğrencilerimiz terörist ilan edildi. Dün itibariyle de, kebapçılar terörist oldu" dedi. Akşener grup toplantısında bir kebapçıya kürsüsünde söz verdi.

Sayıştay denetim raporlarında ortaya çıkan yolsuzluklardan örnekler veren Akşener "İktidar için, artık yolun sonu gözüküyor. Çünkü, mızrak artık çuvala sığmıyor" dedi.

'Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı harcayacak'

"Projelere değil ranta karşıyız" diyen Akşener, Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından dolardaki yükseliş ve artan dış borca değinen Akşener, bunun sorumlusunun Erdoğan olduğunu ancak yakın zamanda Merkez Bankası Başkanı'nı "harcayacağını" söyledi.

Akşener ayrıca partisinin "Rüzgar Gülü" adlı projesiyle "yoksulluk ve gelir eşitsizliğini azaltacağını" ileri sürdü.

Halk TV'de yaptığı "Başbakanlığa talibim" açıklamasının ardından başlayan tartışmaları "çarşı karıştı" diye ifade eden Akşener "Söylediğim, çok açık. Millet İttifakı olarak, bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ve bu aday da, Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

'Gidin Cumhur İttifakı'nın adayını tartışın'

"Aday göstereceğimiz kişi, dünyanın, en becerikli, en muteber insanı bile olsa, Türkiye, bu ucube sistemle yönetilemez. Çünkü sorunumuz sadece, Sayın Erdoğan’ın kötü bir Cumhurbaşkanı olması değil. Yetkilerini kötüye kullanması, sürekli olarak yanlış tercihler yapması da değil" diyen Akşener şunları kaydetti:

"Evet ben, bu ucube sistemdeki Cumhurbaşkanlığına talip değilim. Ama seçimlerden 1’inci parti olarak çıkmaya, ve bunu hep birlikte başardığımızda, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in, ilk Başbakanı olmaya talibim."

"Bu vesileyle, Saray medyasına da bir tavsiyede bulunmak istiyorum" diyen Akşener "Son üç buçuk yılda, Türkiye’yi hızla fakirleştiren Sayın Erdoğan yerine, Cumhur İttifakı’nın kendine acilen, çok daha güçlü bir aday bulması gerekiyor. O nedenle, bir zahmet, gidin, Cumhur İttifakı adayını tartışın. Sayın Erdoğan yerine, kim aday olursa, daha fazla oy alır, gidin bunu konuşun. Sayın Erdoğan yerine, kim aday olursa, Millet İttifakı ile arayı kapatabilir, gidin bunu tartışın. Millet İttifakını da, artık rahat bırakın…" ifadelerini kullandı.