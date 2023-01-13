Akşener: Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin

Meral Akşener, dün akşam kalp çarpıntısı sebebiyle hastaneye gitmiş ve bir gece müşahede altında tutulmuştu. Bu sabah taburcu olan Akşener, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, “Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. ‘Güneş yerinde, her şey yolunda’” dedi.