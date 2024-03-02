Akşener: CHP'nin jest isteme işlerinden bıktım, usandım

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener’e Partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ile İYİP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Fehmi Kandemir eşlik etti.

Akşener, esnaf ziyareti programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Biz Ahmet Akın'ı aday yaptık ve İYİ Parti'nin bu jesti yapmasını açıkça bekledik. Ben hala bekliyorum. Bu jesti İYİ Partili yöneticilerden görmüyorsak da Balıkesir'deki İYİ Partililerden göreceğimizi ümit ediyoruz” açıklamasının sorulması üzerine "Sonuçta biz başaramadık, ittifak siyasetiyle öyle ya da böyle başaramadık. İYİ Parti olarak tek başımıza hür, müstakil seçim girmeye karar verdik. O günden beri inanılmaz bir çirkinlikle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

'Midem bulanıyor artık'

Akşener şunları söyledi:

"Ben CHP'nin bu jest isteme işlerinden bıktım usandım, midem bulanıyor artık. Bu netlikte söyleyeyim çünkü bir 15 milletvekili ve biz o arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik, bir vefa sistemi içinde gezdik. En ufak incitici bir cümlemiz olmadı o15 arkadaşımıza ve Kılıçdaroğlu'na, o dönemin CHP yöneticilerine en ufak incitici sözümüz olmadı ama o kadar enteresan ki, dön baba dönelim, 15 milletvekili...

'Balıkesir bize bırakıldığında Antalya'yı da CHP'ye bıraktık'

Genel başkanların biraz daha dikkatli bir dil kullanmasında fayda var diye düşünüyorum. Bir yanlışlık daha yapılıyor, onu da manidar buluyorum. Covidden kafalar mı gitti, ondan da emin değilim. İsmail Ok doğrudur belediye başkan adayı oldu, seçilemedi. Dokuz bin 900 oyla seçilemedi. O dönemde yapılan karşılıklı didişmeyle seçilemedi. Seçimi kaybettikten sonra hepimize sinir oldu, ondan sonra da AK Parti'ye milletvekili olarak geçti. 'Belediye Başkanı oldu, AK Parti'ye gitti deniliyor', bu kocaman bir yalan. Ben Sayın Ahmet Akın'a karşı bir zarif cümle kurdum, fi tarihinde. Çünkü Ok gidince, Akın 'Ben artık İYİ Parti'nin de milletvekiliyim Balıkesir'de' diye beyanat verdi. Ben de 'Çok teşekkür ediyorum, beni borçlandırdın' dedim. Ama Balıkesir bize bırakıldığında Antalya'yı da CHP'ye bıraktık. Döndür baba döndür. Demek ki bilgileri yok arkadaşların bu konuda, şimdi ben hatırlatmış olayım. Bundan sonra teşekkür etme eylemlerime, jest yapma, zarif davranma konularında aşırı dikkat edeceğimi söyleyebilirim.” (ANKA)