Akşener: CHP ve İyi Parti’nin il başkanları olmasaydı İBB attaya giderdi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener Beylikdüzü’nde konuştu.

Akşener, CHP ve İYİP’nin il başkanları ve teşkilatlarının çok iyi çalıştığını belirterek, "Onların gayreti, tedbirleri, dikkati olmamış olsaydı, bu güzel tesisleri anmak için muhtemelen yine konuşurduk ama İBB attaya giderdi" dedi.

“Bu milletin de inanılmaz bir feraseti var. Öyle bir feraseti var ki İBB Başkanlığı seçimlerinde bu salondaki herkes çalıştı" diye konuşan Akşener, CHP ile birlikte yürüttükleri kampanyayı hatırlattı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçta o çalışmanın birinci fazında o milletin terine, emeğine, oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Bu milletin feraseti devreye girdi, o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki sesi Türkiye’nin her tarafından duyuldu. Siyasetçi, siyasetçiyle rekabet edebilir, eylemleri üzerinden birçok tavır koyabilir. Saygı duyarız. millet -devlet ve arada seçilmiş bir belediye var, ona karşı takınılan bu tavrın doğru olmadığını milletimiz görür”.