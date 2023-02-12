Akşener: Bütün işin Erdoğan’ın sorumluluğu altında olduğu tescillendi

Deprem bölgesine giden İYİP Genel Başkanı Meral Akşener afet yönetimi eleştirdi, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi kararının yerinde olmadığını belirtti.

HalkTV yazarı İsmail Saymaz'a değerlendirmelerde bulunan Akşener, “Tek adam sistemi işleri kolaylaştırayım derken hem bürokrasiyi artırmış hem karar verme mekanizmalarını katman katman hale getirmiş. Devlet kurumlarının içi gitmiş, liyakat diye bir kavram yok. Behemehal bu ucube sistemin değişmesi lazım” diyerek sitem etti.

Belediyelerin bölgede atacakları her adım içi AFAD'dan izin almasının zaman kaybettirdiğinin kaydeden Akşener “Bu ucube sistemin ortaya koyduğu sistemsizlik, bütün işin Erdoğan’ın sorumluluğu altında olduğunu tescilledi” dedi.

Akşener'den KYK ve uzaktan eğitim kararlarına itiraz

"Ben ailelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesini doğru bulmuyorum" diyerek depremzede ailelerin otellere yerleştirilmesi gerektiğini söyleyen Akşener, okulların uzaktan eğitime dönmesine de karşı olduğunu söyledi.

Akşener, deprem bölgesinde parayla konut ve vatandaşlık alımının bir an önce durdurulması gerektiğini belirterek, "Bu insanları malını mülkünü satmak zorunda bırakmak yerine derhal yardım edilmeli ki, göçün önlenmesi lazım" çağrısında bulundu.