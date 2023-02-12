Kılıçdaroğlu: Yeni bir düzeni getirmek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'yeni bir düzen' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "Artık açgözlülüğün bittiği kaynakların sadece bir azınlığa değil tüm halkımıza ait olduğu yepyeni bir düzeni getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinden bir video mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki yol çok uzun olacak. O yol çok engebeli, tırmanışımız çok dik olacak. Öyle dedikleri gibi 1 yılda hiçbir yere gidemeyiz. Geçici çözümler idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldik. Bizi biz yapan değerlerimiz zarar gördü ey halkım. Arsızlık, hırsızlık rant kavgası bencillik bunları derhal bitirmeliyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, video mesajında şunları söyledi:

"Zor bir günün karanlık gecesinden derin bir kalp ağrısıyla sesleniyorum. Buralarda çok mücadele var. zamana karşı canhıraş bir mücadele veriyor insanlarımız. Bir canı daha kurtarabilmek için tırnaklarıyla yaşam tünelleri açıyor. Türkiye'nin evlatları yüreklerini koymuş durumda. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye onu unutmayacak.

Çok canımız yandı halkım. Toprak elbet hepimizi zamanı geldiğinde basacak bağrına. Ama Allah sıralı ölüm versin derler ya. Keşke öyle olsaydı. Bir de sokakta kurtulanlar var ki öldürücü soğukta sokakta can cana vermiş, direniyorlar. Hala koordinasyon sağlanabilmiş değil. Çadır yok, tuvalet yok. Bu zifiri karanlık saatlerinde daha ne anlatayım ben size.

Bugünü unutmayalım. Düşen yerde kalmasın. Mazlumun hakkı divanda kalmasın. Bu ülkenin yeni bir dirliği yeni bir düzene ihtiyacı var halkım. Önümüzdeki yol çok uzun olacak. O yol çok engebeli, tırmanışımız çok dik olacak. Öyle dedikleri gibi 1 yılda hiçbir yere gidemeyiz. Geçici çözümler idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldik. Bizi biz yapan değerlerimiz zarar gördü ey halkım.

Arsızlık, hırsızlık rant kavgası bencillik bunları derhal bitirmeliyiz. Bunlar Türkiye'nin ruhunu kemirdi. Artık açgözlülüğün bittiği kaynakların kaynakların küçük bir azınlığa değil tüm halkımız ait olduğu yeni bir düzeni getirmek zorundayız. Emin olun bu sadece iktidar değişimiyle olmaz. Güçlü bir sosyal devleti vatandaşı için var olduğunu hiç unutmayan bir devleti bu enkazı içinden çıkartıp inşa edeceğiz. Bir daha önlenebilir bir nedenden dolayı böylesi bir acı yaşamayalım. Bu son olsun bu son."