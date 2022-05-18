Akşener: Bugünün tarihini yazmak için 1919 ruhunu hatırlayacaksın

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin grup toplantısında Meclis'te gençleri ağırladı. Akşener konuşmasına, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladı.
Akşener, "Bırakın anmayı, Atatürk'ün isminden bile rahatsız olanlara inat onu anmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramı haftasında terörist rahatsız olmasın diye Atatürk resmini ve Türk bayrağını kaldıranlara inat onun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs haftasında, Atatürk Havalimanı'na dozerleri sürenlere inat, onun Türkiye için ortaya koyduğu büyük vizyonu hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.
"Uzun zamandır ülkemiz üzerinde ağır ve kasvetli bir bulut geziyor. Ekonomiden eğitime her alanda sayısız dertle boğuşuyoruz. İktidarın kendi beceriksizliğini gizlemek için kutuplaştırmaya, baskıya dayalı bir siyasi iklimle mücadele ediyoruz. 'Yiyecek ekmeğim yok diyeni nankör, 'Tarlamı ekemiyorum' diyeni terörist, 'Geçinemiyorum' diyeni şükürsüz ilan edildiği yaftacı anlayışla karşı karşıya kalıyoruz" diyen Akşener, "Memleketin çilesi bitmesin diye milletinden kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.
Akşener, konuşmasına şöyle devam etti: