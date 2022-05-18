Akşener: Bugünün tarihini yazmak için 1919 ruhunu hatırlayacaksın

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin grup toplantısında Meclis'te gençleri ağırladı. Akşener konuşmasına, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Akşener, "Bırakın anmayı, Atatürk'ün isminden bile rahatsız olanlara inat onu anmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramı haftasında terörist rahatsız olmasın diye Atatürk resmini ve Türk bayrağını kaldıranlara inat onun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs haftasında, Atatürk Havalimanı'na dozerleri sürenlere inat, onun Türkiye için ortaya koyduğu büyük vizyonu hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

"Uzun zamandır ülkemiz üzerinde ağır ve kasvetli bir bulut geziyor. Ekonomiden eğitime her alanda sayısız dertle boğuşuyoruz. İktidarın kendi beceriksizliğini gizlemek için kutuplaştırmaya, baskıya dayalı bir siyasi iklimle mücadele ediyoruz. 'Yiyecek ekmeğim yok diyeni nankör, 'Tarlamı ekemiyorum' diyeni terörist, 'Geçinemiyorum' diyeni şükürsüz ilan edildiği yaftacı anlayışla karşı karşıya kalıyoruz" diyen Akşener, "Memleketin çilesi bitmesin diye milletinden kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sandıktaki kaçınılmaz sondan kaçmaya çalışıyorlar. Ben ve arkadaşlarım 20 Ocak 2020'de bir karar verdik. Türk siyasetini içine saplandığı bu kayıkçı kavgasından çıkarmak için seçmeni veli nimet yapmaya karar verdik. Dedikodulardan bıktık, yalanlardan usandık, suni kavgalardan sıkıldık. 20 Ocak 2020'den beri yollardayız. Memleketimizi il il, ilçe ilçe geziyoruz. Siftahsız esnaflarla oturuyoruz, çocuğunun geleceği için endişelen annelerle konuşuyoruz. Adeta AK Parti'nin işe alım merkezi olan mülakatlara şahit oluyoruz. Bir dokunuyoruz bin ah işitiyoruz. AK Parti iktidarı bizden paramızı, hakkımızı, kaynaklarımızı çalmadı; mutluluğumuzu, umudumuzu ve hayallerimizi çaldı. Anadolu o eski Anadolu değil.

Tanımadığı yüzlere gülümseyen, sabahları dükkanını umutla açan o Anadolu yok. Artık kimse gülümsemek için sebep bulamıyor, kimse dertlerinden kafasını kaldıramıyor. İnsanımız günü nasıl bitireceğini düşünüyor. Kirasını, faturasını, mazotunu, hayvanın yemini, gübreyi nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Bugün artık gök gri, dağ delik deşik, tarla boş duruyor.

AK Parti iktidarının ülkemizi içine soktuğu bu sarmaldan en çok gençler etkileniyor. Her birinizin yüzünde derin bir hüzün görüyorum. Mahkum edildiğiniz bu hazin tablo yetmiyormuş gibi, gençliğini yaşayamamış adamların boş nasihatlerine, buyurgan tavırlarına maruz kalıyorsunuz. Ama şunu bilin ki, bu mücadelede asla yalnız değilsiniz. Onlar sizi şımarık ilan etmek istiyor, siz emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Onlar sizi ülkeden kaçmakla suçluyor, siz ülkenizden koparılmış hissediyorsunuz. Onlar sizi kolaycılıkla suçluyor, oysa siz her şeye rağmen tutunabilmek için çabalıyorsunuz. Öfkelerinizi, endişelerinizi, hayal kırıklıklarınızı anlıyoruz.

Sayın Erdoğan, bu çocuklar hak ettiklerini istiyorlar, gösterdikleri çabanın karşılığını istiyorlar, sadece mutlu olmayı istiyorlar. Cebinde 5 kuruş olmadan ailesinin eline bakmayı değil, okudukları okulun, yaptıkları işin değerini görmek istiyorlar. Çalışmak, üretmek, kazanmak istiyorlar. Ama sen o koca kibrinle bu istekleri anlayamazsın. Bu istekleri Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlardı. Çünkü, gece aç uyumanın, yokluğun, yoksulluğun ne demek olduğunu saray sefasına kapılan Sayın Erdoğan bilmez.

Milletini yok saymak isteyenlere, 'Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet' diye haykıran atalarını hatırlayacaksın. Dört bir yandan kuşatılan doymaz bir iştahla paylaşılan ya istiklal ya ölüm parolanı hatırlayacaksın. 25 yaşında Bekirağa zindanında yatan, 28 yaşında Harekat Ordusu'na katılan, 33 yaşında Çanakkale'de destan yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlayacaksın. Dahili ve harici bedhahlara, hıyanete karşı Samsun'da atılan ilk adımı hatırlayacaksın. Bugünün tarihini yazmak için 1919 ruhunu hatırlayacaksın. 1919 ruhu umudun, azmin ruhudur. 1919 ruhu bağımsızlık, istiklalin ruhudur."