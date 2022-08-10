Akşener: Bu iletim şirketi meselesinin millileşmesi gerekiyor

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, elektrik dağıtım şirketlerine ilişkin "Bu iletim şirketlerinin meselesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor ve bu iletim şirketi meselesinin millileşmesi gerekiyor" dedi.

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde bir kahvehanede düzenlediği toplantıda konuşan Akşener çiftçilerin yüksek elektrik faturalarına değinerek "Benim Niğde’de gördüğüm çiftçinin elektrik borcunu Güneydoğu’da öylesini görmedim. Tek tek gezdiğim için biliyorum. 113 bin lira bir ayda elektrik parası gelmiş fatura gördüm, fotoğraflarını çektik. 60 bin liralık fatura geldiğini gördüm bir ayda, günahtır, nasıl ödeyecek? ‘Buğdayımdan fazla’ diyor bir aylık. Üç ayda 180 bin lira para ödeyecek çiftçi gördüm. Elektrikle ilgili bu ülkenin bir problemi var. Bu derdi önümüze alacağız ve bir çözüm üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Akşener "Bu iletim şirketlerinin meselesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor ve bu iletim şirketi meselesinin millileşmesi gerekiyor. İkincisi sulama meselesi o kadar derine indi ki siz pompalar sebebiyle bu elektriği ödüyorsunuz. Sulamaya dair bir çözüm üretmemiz lazım. Onu nasıl üreteceğiz; yarım kalmış bütün göletler tamamlanacak, derin kuyulardan pompayla su çıkarmak mecburiyetinde kalmadan sulama meselesini çözmemiz lazım. Bunu hazırladık, sunduk paylaşıyoruz, onlar yapmadığı zaman biz gelince yapacağız" diye konuştu.