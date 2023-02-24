Akşener: Bu deprem siyasetin her şeyini resetledi, yeniden başlıyor her şey

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'deki Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra müdahalenin "tek adam bürokrasisi" nedeniyle geciktiğini belirten Akşener, "Yukarıdan talimat gelmeyince de hiçbir bürokratın kıpırdamadığı bir sistem. Evet deprem olması bu topraklarda bir kaderdir ama afetin bir felakete dönüşmesi kader değil o beceriksizliktir. Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir" değerlendirmesinde bulundu.

'Deprem, siyaseti resetledi'

Farklı illerin belediye başkanlarının deprem bölgesinde görevlendirilebileceğini kaydeden Akşener, "Erdoğan’ın yerinde olsaydım CHP’nin belediye başkanları ile AKP ve MHP’nin belediye başkanlarını da bir araya getirir ve mesela Hatay’a bilerek AK Parti veya MHP’nin belediye başkanını oraya görevli tutardım. İstanbul’u bir başka şehre, Ankara’yı bir başka şehre" dedi.

Akşener, şöyle devam etti: "Buradan şunu sağlardım bir toplumsal olarak yan yana gelişi; iki kaynakların israf edilmeden beraberce kullanılmasını sağlardım; üçüncü olarak da bu düşmanlık hissini ortadan kaldırmış olurdum hem de o cumhurbaşkanının aslında herkesin cumhurbaşkanını ilan etmiş olurdum. Bakın bu deprem siyasetin her şeyini resetledi, yeniden başlıyor her şey. Hiç kimse 5 Şubat’ta yattığı gibi 6 Şubat’ta kalkmadı. Böyle bir şey olur mu ya Cumhur İttifakı aşağı, Cumhur İttifakı yukarı."

'Kemal Bey aradı, Paçacı'nın istifasını istemediğini ifade etti'

Cihan Paçacı'nın istifasına ilişkin de konuşan Akşener, "Cihan Paçacı benim ağabey dediğim bir isim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da okuldan arkadaşıdır. Yanlış anlaşılmaya müsait bir demeç verdi. Yakın oldukları için Kılıçdaroğlu'nu karşılama görevini de Paçacı ve Aydın'a vermiştim. Masaya girerken öğrendim. Cihan Ağabey istifa etti. Kemal Bey telefon etti, istifasını istemediğini ifade etti. Cihan Ağabey kendi istifa etti. Ben Cihan Ağabey diyorum. Fi tarihinden ağabeyim. Bir yanlış anlaşılmaya müsaade eden bir sonuç ortaya çıkınca böyle oldu" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kemal Bey aday gösterilmezse Altılı Masa dağılır” açıklamasını da değinen Akşener, şöyle devam etti: "Sayın Paçacı yapmasaydı böyle bir eylemi, CHP ne yapacaktı acaba? Ama Sayın Kuşoğlu'nun söyledikleri duruyor öyle. Burada ifade ettiğim şey şu; sürekli parmaklar İYİ Parti'ye sallanıyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu da aradım Ekrem Bey mevzusunda, oraya çağırdım. Kemal Bey'e ulaşamadım. İşler bitti ben gideceğim... Ekrem Bey bana dedi ki; kalır mısınız? Sonra üste çıkıp kısa bir konuşma yapabilir misiniz? Peki yaptık. Bir de ayrıca grubu olan genel başkan olarak ben de orada dikildim."

'14 Mayıs'ta seçim yapılacak'

Seçim tarihi tartışmaları değerlendiren Akşener, şu ifadeleri kullandı: "18 Haziran’da bu seçim kesinlikle olacaktır, olmalıdır. Şimdi aldığımız bilgilere göre 14 Mayıs’ta Sayın Erdoğan’ın bu seçimi yapacağı yönünde. Bu kararın 10 Mart’ta alınması gerekiyor. Biz eğer 6 Nisan öncesinde bir seçim kararı alınırsa ona Meclis'te onay vereceğimizi söylemiştik. Çünkü bir kanun çıkmıştı eski seçim yasasına yürüsün diye, bu 14 mayıs bunun karşılığı değil, dolayısıyla Meclis'te biz buna onay vermeyeceğimizi ilan etmiştik, aynı yerde duruyoruz. 14 Mayıs'ta yetiştireceğiz deniyorsa yetiştirilir orada bir sorun yok ama bu kararı Erdoğan almak zorunda."