Akşener: Bizi Suriye’den gelen sığınmacılarla bir tutmaya kalkışanların elini kırarım

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği ziyaretinde konuştu. Akşener, “Zübeyde Hanım; ehli kitap, kâmil bir Müslüman kadınmış. O kadına, utanmadan her türlü hakareti edenler… Ama Atatürk’ümüze bir Fatiha’yı çok görenler. Bundan sonra işiniz çok kolay değil. Bundan sonra işiniz çok zor. Çünkü artık biz, bu tür hakaretlere misliyle cevap verme kararı aldık” dedi.

Akşener, şöyle konuştu:

"Ben, önce Anadolu’dan Yunanistan’a orayı her birinizin atası gibi, anası babası gibi, anasının babasının dedesi gibi; Yunanistan’ı şenlendirmek üzere, Müslümanlaştırmak üzere, Türkleştirmek üzere Anadolu’dan uzun bir yolculukla, Drama’ya gönderilmiş bir ailenin kızıyım. Bunanla da gurur duyuyorum, her biriniz gibi… Yani Osmanlı Devleti’nin; İslami yönü en hassas, Türklük şuuru en yüksek ailelerin içinden seçip o bölgelere gönderdiği ailelerin bugünkü torunlarıyız, çocuklarıyız. Yani bizi Suriye’den gelen sığınmacılarla bir tutmaya kalkışanların elini kırarım." (ANKA)