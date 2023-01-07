Akşener: Birinci parti çıkacağız, ben de başbakan olacağım

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Muğla 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Habertürk'teki habere göre, "Vay be! Nereden nereye" diyerek konuşmasına başlayan Akşener, "5 yıl önce bir parti kurmak için yola çıktığımızda 'Bu partiyi kurdurmazlar' denildi. 'Hayır, bu partiyi ne yaparsanız yapın kurarız. Millet iradesi İYİ Parti'yi kurma kararı vermiştir. Elinizden geleni yapın da görelim' dediniz ve başardık, başardınız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, "Bugün yaşanan bütün bu çirkinliklerin, bütün bu yanlışlıkların, bugün Türkiye'den kaçmak için Almanca öğreten doktorların olacağını öngördük. Gençlerin umutsuzluğunun ne hale geleceğini öngördük. Kayırmanın, liyakatsizliğin, hırsızlığın, çarpmanın, çırpmanın nasıl olacağını öngördük" dedi.

'Benim özellikle hedefim İstanbul'du'

Akşener, "31 Mart'a ittifak halinde gitmeyi sizlerin önerisiyle CHP'ye teklif eden bir aklın temsilcileriyiz. Benim özellikle hedefim İstanbul'du. Bu çarpma çırpma eylemlerinin odağında olan, kayırmacılığın dibine gelinmiş, sizin haklarınızın hoyratça yandaşlara dağıtıldığı bu harami düzenin, helal oylarınızla sandıkta yıkılabilmesi için özellikle büyükşehir belediyelerinin alınması sağlamaktı" dedi.

İmamoğlu'nun davasının görüldüğü gün yine Saraçhane'ye gittiğini hatırlatan Akşener, sözlerinin devamında 12 Eylül sürecine işaret etti. Pek çok insanın işkence gördüğünü ifade eden Akşener, "Ama o zaman bile belinde silahı olan insanların karşısında bile yargıçlar cübbelerine düğme dikmemişlerdi. Bugün yargı o günden daha vesayet altında. Daha fazla emir komuta zincirinin içinde" diye ekledi.

'Birinci parti çıkacağız'

Akşener, "Biz başaracağız! İddia ediyorum, bu seçimi alacağız. 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya, neden başbakanlığa aday olduğumu anladınız mı? İşte bu feragattır ama aynı zamanda bir iddiadır. Sizden istediğim şudur değerli arkadaşlarım; birinci parti çıkacağız ben de başbakan olacağım. Onunla, bununla anlaşarak değil. Onunla, bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil. Kendimiz, irademizle, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah. Size inanıyorum, size güveniyorum" şeklinde konuştu.