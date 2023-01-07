Pervin Buldan: HDP kendi adayıyla seçime girecek

HDP Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AYM’nin partilerinin hesaplarına bloke koyma kararını ve güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz" dedi.

'Bizim Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok'

Buldan şöyle devam etti:

"Şimdi herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi. Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şuan ki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir. Türkiye’nin tüm demokrasi güçleriyle birlikte emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte kadınların, gençlerin onayıyla bu ülkede bütün kesimlerin önerilerini, görüşlerini alarak kendi adayını en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP’yi A ya da B partisine bağlamasın. HDP, Türkiye’de bir iradedir, büyük bir güçtür ve bu irade de güce bağlı olarak seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir.

'AYM kararı Saray’ın talimatıyla alındı'

AYM’nin verdiği kararla HDP’nin yani Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin, 6 milyondan fazla insanın oy verdiği bir partinin hazine yardımının aktarıldığı hesaba bloke konularak hazine yardımından yoksun bırakılması ve yardımın gasp edilmesi meselesi var. Elbette ki bu kararın hukuki bir karar olmadığını biliyoruz. Bu kararın Saray’ın talimatıyla alındığını da biliyoruz. AYM’nin bu hukuksuzluğun altına imza atarak kendisini sarayın aracı haline getirdiğini üzüntüyle belirtmek istiyorum. Onlar hazine yardımımızı bloke edebilirler ama asla halkın iradesini bloke edecek olan hiçbir güç yoktur. Biz bu hukuksuzluğun aynı zamanda AKP-MHP’nin seçim çalışması olduğunu biliyoruz. Çünkü olanlar seçim çalışmaları haksızlık ve hukuksuzluklar üzerine kurdular ve bunu devam ettiriyorlar. Kobanê kumpas davası buna bir örnektir, HDP’nin kapatılma davası buna bir örnektir, belediyelerimize atanan kayyımlar buna bir örnektir, milletvekillerimizin fezlekelerle vekilliklerinin düşürülmesi buna bir örnektir. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın tutuklanması buna bir örnektir."