Akşener: Biraz ağlaya ağlaya gidecekler ama biz onlara karşı adil olacağız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’ın Samandağ ilçesinde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yurttaşlara seslendi.

“14 Mayıs’ta, gerçi Samandağ karar vermiş ama başkalarına da anlatın, bu harami düzeni attaya göndereceğiz" diyen Akşener "Anlaşılıyor, biraz ağlaya ağlaya gidecekler ama biz onlara karşı adil olacağız. Onlar bize adil olmadılar, ama biz onlara karşı adil olacağız. 14 Mayıs akşamı, Sayın Kılıçdaroğlu’nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız ve 13. Cumhurbaşkanı’nı inşallah Sayın Kılıçdaroğlu olarak seçeceğiz, Millet İttifakı’nın adayı olarak seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akşener "Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı’mız. Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş’a etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak onlara da oy vereceksiniz. Dolayısıyla bir şey daha rica edebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partililer, gücenmeyin de yahu bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e alabilir miyim?" dedi.

Akşener "İnşallah gelecek bayrama Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımla beraber geleceğiz buraya" diye belirtti.