Akşener: Ben o partiden yüzde 42 oy aldığı dönemde ayrıldım

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'ya dair açıklamada bulundu.

“İYİ Parti oylarını artırmak için masadan ayrılacak” yorumlarına dair Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener, “Bütün bunlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrılarından sonra söylenmeye başlandı. Ben AK Parti'yi kuran ilk beş kişiden biriydim. Ben varken Bülent Arınç dahi yoktu. Ben o partiden sırf ilkelerimle örtüşmüyor diye yüzde 42 oy aldığı dönemde ayrıldım. Şimdi gider miyim hiç" ifadesini kullandı.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakın Deniz Bey, ben Altılı Masa'nın başarılı olmasını istiyorum. Bu başarı da seçimleri kazanmakla mümkündür. Ben kazanacağımıza inanıyorum. Ben bunun için çalışıyorum. Unutmayalım ki bu son seçim olacaktır. Bu seçimi kaybedersek Türkiye yerinde durur ama aynı Türkiye olmaz. Bu seçimi kaybedersek, bir daha Parlamenter Sistem falan konuşamayız, hayal olur.

Millet bize umut bağladı. Bu umudu söndüremeyiz. Bu yüzden o masadan kalkmak olmaz. Milletin umuduna ihanet edecek en son insan ben olacağım.”