Akşener: Ben eski İçişleri Bakanıyım, bana hep faili meçhulcü dediler

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Fatma Gülümser Birol ile ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

DHA'nın haberine göre, Meral Akşener, bir esnafın "Altılı masa kurulmalı mıydı?" sorusuna, "Ben, altılı masanın kurulmasına dair itirazları olan biri değildim. Masayı İYİ Parti olarak biz mi kurduk, hayır biz kurmadık. Davet aldık, o davete 'Hayır' demeli miydik? 'Evet' diyerek oturduk, arkadaşlarla birlikte. Ortak bir fikir olarak oturduk" yanıtını verdi.

'Erdoğan'a düşmanlık üzerinden yürümedik'

"Fakat seçimlere girerken Sayın Erdoğan'a düşmanlık üzerinden yürümedik hiçbir zaman" diyen Akşener, "Bugün Sayın Özgür Özel'e de bir düşmanlığım yok. Sayın Mansur Yavaş'a ya da Ekrem İmamoğlu'na yönelik de bir düşmanlığım yok. Turgut Bey'e de, İstanbul'da Murat Kurum Bey'e de yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "Türkiye'yi ittifaklara mahkum ettiğini" belirten Akşener, şunları söyledi:

"Biz ittifaklara mahkum edilmiş bir Türkiye'de kurulduk. Tek başına seçime gitme fırsatını yakalayamadık. Biz de belki ona bir cesaret bulamamış olabiliriz. Çok açık ve dürüst konuşuyorum. Altılı masa bize göre doğruydu, size göre yanlışmış ki biz kazanamadık. Şimdi bu seçimlere ise çok büyük bir cesaret göstererek yalnız başımıza giriyoruz. Şimdi ister kızın ister iyi yaptın deyin, yalnız başımıza giriyoruz. Sonuç nedir, onu göreceğiz. O sonuçlara göre de yolumuzu tanzim edeceğiz."

'Onlar bana hep faili meçhulcü dediler'

Esnafın, "Siz HDP'ye PKK diyebiliyor musunuz" sorusunu Meral Akşener, "Ben her zaman dedim, yapmayın. Onlar bana hep 'faili meçhulcü' dediler. En ağır hakaretleri ben, o yapıdan yedim. PKK ile arasına mesafe koyamayan, koymayan, PKK'nın tanzim ettiği bir yapı olarak da tarif ettim hep. Şuna çok dikkat ederim. Ben eski İçişleri Bakanıyım. Güneydoğu'da eğer devletle yol giden devletin yanında duran Kürt aileler olmasaydı bugün Güneydoğu bambaşka bir noktada olurdu. Benim en büyük endişem, oy verirler vermezler, o insanları küstürmektir. Bunlara aşırı dikkat ediyorum. Yani bu işin siyasetini yapanlara değil, orada her türlü derdi çekenlere karşı çok aşırı bir hassasiyetim var. Bu netlikle söylüyorum" şeklinde yanıtladı.

Akşener, "Seçimi kazanırsanız PKK'ya ait her türlü unsuru meclisten silecek misiniz" sorusuna, "Bugün DEM Parti hakkında kapatılma davası var. Bakıyorum DEM Parti ile herkesin bir ittifak kurma çabası var, biz hariç. Hukuken devlet olarak bu partinin eğer terör örgütü işe iltisaklı olduğunu biliyorsan, bu partiye başlangıçta izin vermemen lazım" dedi.