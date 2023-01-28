Akşener: Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin Samsun 3. Olağan İl Kongresine katıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Akşener, "Acı çeken kadınların, onların annelerinin, babalarının, eşlerinin, ağabeylerinin o acısı, haksızlığa uğramanın getirdiği ruh dünyası, seni bu ülkede 20 yıl iktidar etti. Sana 'milletin adamı' dendi. Hey gibi Erdoğan hey! Meğer bütün bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun" dedi.

'Başbakan olacağım'

"Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle de pazarlık etmedim, etmem. Biz bunu hak edeceğiz. İYİ Parti birinci parti çıkacak" diyen Akşener, şunları söyledi:

"Evet ben başbakan olacağım. Böyle dediğim için de herkesin çok siniri bozuluyor. Muhteremlerin siniri bozulmaya devam etsin. Evet başbakan olacağım. Birinci partinin genel başkanı olarak başbakan olacağım. Bu ülkenin seçmeninin velinimet olması için İYİ Parti'nin birinci parti olması gerekiyor. Bu şarttır."

14 Mayıs'ta seçim kararı alındığını belirten Akşener, "Çok az bir zaman kaldı. Çok yorgunsunuz biliyorum, çok çalıştınız biliyorum, çok cesur davrandınız biliyorum ama son bir kez hep birlikte irademizi, canımızı, ciğerimizi ortaya koyarak; ölümden bahsetmiyorum burada çalışmaktan bahsediyorum, ne imkanımız varsa ortaya koyarak çalışma mecburiyetimiz var" diye konuştu.