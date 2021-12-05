Akşener: Bedenim kaşım gözüm üzerinden vurula vurula bir hal oldum

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin üye katılım töreninde konuştu.

"Ben bir kadın politikacı ve genel başkan olarak yine bugün bedenim kaşım gözüm üzerinden vurula vurula bir hal oldum. Manevi manada söylüyorum" diyen Akşener, "Benim üzerimden dövülen kadınlarımız var. Nelere direndiğinizi biliyorum Allah razı olsun. Hiçbir ülkede kadınların seçme seçilme hakkı olmadığı bir dönemde bu hakkı hakkın kabulü olarak rahmetli Atatürk tarafından teslim edildiği bir gün bugün" ifadesini kullandı.