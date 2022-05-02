Akşener: Başbakanlığa talibim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’nde partisinin bayramlaşma programına katıldı.

2023 genel seçimlerine son derece hazır olduklarını ifade eden Akşener, “Şimdi bizleri çatıştırmak için, insanlarımızı çatıştırmak için ortaya koydukları her türlü abidik gubidik ortadan kalkıp gidiyor. Seçmeni etkilemiyor. Seçmeni velinimet haline getirdik hep birlikte. Şimdi son olarak elbette başbakanlığa talibim, partimiz birinci parti çıkacak ona da inanıyorum ama bir şey daha inşallah yapacağız. Siyasetçi takımının rahatını bozup, seçmenin her şeyin hakimi olduğu, seçmenin velinimet olduğu ve beraber el ele tutuşup bu harami düzeni helal oylarımızla yıktığımız bir yeni döneme gelmiş bulunuyoruz. Bunun da yol başçısı sizlersiniz” dedi.

'Bundan sonra ağaların işi zor'

Parti olarak yöneticiler ve seçmenler arasında kurdukları bağın 2023 genel seçimlerinde kendilerine başarı getireceğini söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

“Siz bana dediniz ki genel başkanım, insanları kutuplaştırarak, insanların arasındaki farklılıkları öne sürerek, manevi değerlerimiz üzerinden insanları birbiriyle çatıştırarak ve siyasetçilerin ayağına kedilere atıldığı gibi yün yumağı atılarak yapılan bu siyaseti değiştirelim, buna bir yol bulalım. O yol da seçmeni velinimet yapmaktır. 2,5 yıldır esnaf esnaf, il il, ilçe ilçe geziyoruz hep birlikte ve geldiğimiz nokta unutulan seçmeni, manevi değerleri üzerinden çatıştırılan seçmeni, sesi duyulmayan gençleri, tencere kaynatmakta zorlanan kadınları, esnafın dükkanları içerisinde karşılaştığımız besicilerin, atanamayan öğretmenlerin, 92 puanla atanamayıp 58 puanla arkadaşının atandığı KPSS mağdurlarının, EYT mağdurlarının, tarlasına gübre atamayan çiftçinin, KYK borçlarını ödeyemeyen çocuklarımızın, 4 yıllık üniversitelerden mezun olup işsiz gezen gençlerimizin sesi olduğumuz, gerçek dertlerin konuşulması yerine manevi değerler üzerinden çatıştırılıp, ‘Şapkamı assam, ceketimi assam seçilirim’ rahatlığını, konforunu ortadan kaldırdık. Birlikte kaldırdık, yaptığımız en önemli değişiklik de o. Bundan sonra ağaların işi zor.”