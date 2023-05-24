Akşener: Bakanlıklar konusunu Millet İttifakı olarak konuşmadık

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı protokole ilişkin açıklama yaptı.

Protokolün Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalandığını belirten Akşener "Millet İttifakı protokollerine ters düşen bir durum yok. Hayırlı olsun" dedi.

Akşener, Özdağ'a bazı bakanlıkların verildiğine ilişkin iddialar hakkındaki soruya ise "Bakanlıklar konusunu Millet İttifakı olarak konuşmadık" diye yanıt verdi.