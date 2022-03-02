Akşener: Angola, Etiyopya, Endonezya, Afganistan ve Suriye'den daha pahalıya akaryakıt kullanıyoruz

İYİP Genel Başkanı Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akşener'in açıklamasından başlıklar şöyle:
- 6 siyasi parti olarak, geçtiğimiz Pazartesi günü, çok önemli bir adım attık. Ülkemizi, sosyal hayattan ekonomiye, adaletten diplomasiye, doğadan demokrasiye, her alanda yıpratan; milletimizi, işsizlik, umutsuzluk, ve hayat pahalılığı üçgenine hapseden; devletimizi de, itibarsızlığa, liyakatsizliğe, ve beceriksizliğe mahkûm eden; Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ucubesinden kurtulmak için, çok önemli bir adım attık.
- Türk Lirası’ndaki, dünyada eşi benzeri görülmemiş, değer kaybından, Putin’e ve İran’a bağlı, doğal gaz ithalatından, Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin, Özbek kardeşlerimizin, Kazak kardeşlerimizin, doğal gaz kaynakları dururken, Rusya’nın kaynaklarına, bel bağlamaktan kaynaklanıyor.
- Akdeniz’de, herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz.
- Karadeniz’de gaz bulan Sayın Erdoğan, nedense santrallere gaz bulamıyor. Bu da yetmezmiş gibi; BOTAŞ da, özel tedarikçilerin doğal gaz ithal etmesine, engel oluyor. Neden? Çünkü yandaşa ihale etmeyi bekliyor.
- Ülkemizde canımızı yakan bir başka konu da, maalesef akaryakıt fiyatları… Mesela biz şu an, akaryakıtı; Amerika’dan, Angola’dan, Etiyopya’dan ve Arjantin’den daha pahalıya kullanıyoruz. Avrupa’daki Belarus’tan, Asya’daki Endonezya’dan, daha pahalıya kullanıyoruz. Hatta; Taliban’ın Afganistan’ından, savaşın ortasındaki, Esad’ın Suriyesi’nden bile, daha pahalıya kullanıyoruz.
- Ülkemizde, son bir sene içerisinde; benzin fiyatları yüzde 134, mazot fiyatları yüzde 159, LPG fiyatları da, yüzde 143 arttı.