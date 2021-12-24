Akşener: AKP Suriyeliler olmazsa sanayi çöker diye düşünüyor

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da düzenlen Kalkınma Kongresi açılışında konuştu.

"Gelir eşitsizliği arttı. Gençlerimiz ümitsiz. Demokrasi profilinden hızla çıkıyoruz. Yeni adımlar atmak istemiyor. İktidar genç işsizliği, eğitimsizliği görmezden geliyor" diyen Akşener, "AKP çapsızlığı ile bütün bunlara kayıtsız kalıyor. Biz bunlara kayıtsız kalmayacağız. Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Kadının, gencin görmezden gelinmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Son temamız istihdam. Diğer dünyalardaki istihdamı yakalasak çalışan sayılarımız 10 milyon artıyor. Onların yerini sığınmacılar alıyor" ifadesini kullandı.

Akşener, "AKP, Suriyeliler olmazsa sanayi çöker diye düşünerek Türk işçilerinin yerine onları alıyor ve bir insanlık suçu işliyor. AKP işsizliği çözmeyi denemiyor. Çalışanlarımızın yarısı asgari ücret alıyor. Böyle kalkınma olmaz" diye konuştu.