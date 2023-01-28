Akşener aday için anket istiyor

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anket talebi olacağı öne sürüldü.

Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Habertürk'ten Nagehan Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Size çarpıcı bir şey söyleyeyim…

Bugüne kadar Kemal Bey’in adaylığı hiç konuşulmadı ama Sayın Akşener’in bu konuyu konuşmak için Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle beklediğini söyleyebilirim. Yani CHP liderinin konuyu açmasını bekliyor Akşener. Gördüğüm kadarıyla diğer liderlerde de böyle bir beklenti var.

Peki Kemal Bey konuyu açarsa Meral Hanım ne yapacak?

Öncelikle İYİ Partili kaynakların vurguladığı husus kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğu, Sayın Akşener’in zikredilen hiçbir isme daha yakın ya da daha uzak durmadığı. Burada altı çizilen tek nokta şu: Sayın Akşener adaya karar vermek için kamuoyu yoklamaları yapılması gerektiğini düşünüyor. Peki bu nasıl olacak? Şayet liste kesinleşirse-ki bu listede artık dışarıdan bir ismin olması olasılığının çok düşük olduğu söyleniyor, o isimler üzerinden anketler yapılıp sonuçlar değerlendirilsin deniyor…"