Akşener açıkladı: 'O nedenle Erdoğan'ın kapısını çaldım'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in davetiyle Akşener'e eşlik eden heyet ile birlikte merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem bölgesine giden Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Akşener: Millet, enkazdan devleti çıkarıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Depremlerle ilgili 72 saat süresince sustuğunu belirten Akşener, "bu dönemde vatandaşın sesi ile devleti buluşturmayı hedeflediklerini" söyledi. Akşener, "Devlet ve vatandaşın sesini buluşturduk ama artık vatandaşın sesini duyurmak durumundayız. Nasıl sokaktan devleti topladıysak, şimdi de enkazın altında kalan devleti çıkarıyoruz" dedi.

'Bu depremden alınacak çok ders var'

Yazısında, Akşener'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine de yer veren Sarıkaya, Akşener'in konuya ilişkin sözlerini şöyle aktardı:

"2014'ten itibaren dediğim dedik noktasında. Bugün geldik, tek adam oldu… 2010 Referandumu olmasaydı, 15 Temmuz 2016 olmazdı. En ciddi kurumların 2016'da sokaktan nasıl toplandığını, bütün kurumları FETÖ'ye teslim ettiğini gördük. Onlar devleti yönetmiş. Oradan ders alındığını sanmıştık. Devletin arşivine hafızasına dönüldüğünü zannetmiştik. Bunun olmadığını anladık. Bu deprem bunu açığa çıkardı. Bu depremden alınacak çok ders var. Bu arkadaşlar her bir kurumu ele geçirelim derken kurumları çürütmüşler.”

Deprem sürecinde yaşananların sorumluluğunun Erdoğan’da olduğunu da belirten Akşener, “Dün onun bunun üzerine yıktığını bugün yıkmasının yolu yok” dedi.

'Atanmışın cevap vermesi yanlıştır'

Sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirisi hakkında devam eden Akşener, "Fuat Oktay atanmış bir kişidir. Sayın Kılıçdaroğlu'na cevap vermesi gereken siyasetçidir. Atanmışın cevap vermesi son derece yanlıştır. Bunların her biri de bir yoldur. İşte devlet ciddiyeti derken bunu söylüyorum" dedi.

'O nedenle Erdoğan'ın kapısını çaldım'

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun depreme ve Erdoğan'a ilişkin yorumuna dair ise şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşü o yönde. Söylediklerine saygı duyuyorum. Siz ne yaptınız derseniz, ben arkadaşlarımı gönderdim. Gelen bilgiler doğrultusunda Sayın Erdoğan'ı aradım. Hipotermiyi onlar bana söyledi. Bir kişinin kurtulması için çalmayacağım kapı yoktur. O nedenle Erdoğan'ın kapısını çaldım.”