Akşener: Seçim 14 Mayıs'a yetişmez, 18 Haziran'a kalır

On ili etkileyen depremlerin ardından İYİP heyeti ile birlikte Gaziantep'e giden Gazeteci Murat Yetkin, partinin genel başkanı Meral Akşener'e OHAL kararının seçimi etkileyip etkilemeyeceğini sordu.

Akşener'in sorudan memnun olmadığını belirten Yetkin, "14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum" sözleriyle yanıt verdiğini aktardı.

Anayasa'nın 78. maddesini savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM'nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini belirten Yetkin, Meral Akşener'in bu yönde bir karar çıkacağına ihtimal vermediğini belirterek, "Şunu da ekliyor: 'Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.'" diye yazdı.