Akşener: 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, “Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Vakit bugündür, vakit o vakittir, sene o senedir. 2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 13. Cumhurbaşkanı, elbette Millet İttifakı’nın adayı olacaktır. Ama bir şey daha olacak; 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak” diye konuştu.

Meral Akşener, bugün İYİP İstanbul İl Kongresi’nde konuştu.

Akşener, özetle şunları söyledi:

'2010 Referandumunu yapmasalardı, FETÖ 15 Temmuz kalkışmasını yapamazdı'

"Biz, hiçbir zaman, var olan iktidara sırtımızı dayayıp zorbalık yapmayanlarız. Biz, hiçbir zaman, var olan güce, var olan otoriteye yılışıklık yapıp, onun elini sıkıp, onun ardına saklanıp garibin gurebanın kafasına balyoz indirenlerden hiçbir zaman olmadık. Biz, tam tersine, o balyoz indiren eli tutup o eli kıranlardanız. Biz, bu milletin geleceğine kasteden her yanlışı ifade edip o yanlışı durdurmak için kendinden vazgeçenleriz.

2010 yılının referandumunda öyleydik. İlla bir siyasi yapının içinde olmamız gerekmez. Biz, 2010 yılının referandumunda bağıra bağıra ‘hayır’ dedik. Keşke haklı çıkmasaydık, biz haklı çıktık. 2010 referandumunu yapmasalardı, o referandumda o maddeler değişmeseydi, FETÖ 2016’da 15 Temmuz kalkışmasını yapamazdı ve devleti bu millet sokaktan ve köprüden toplamak zorunda kalmazdı. Bize kulak verilseydi, biz de derdimizi anlatabilseydik, 2016 15 Temmuz kalkışması olmaz, 200’ün üstünde insanımız şehit olmazdı.

'CHP’ye 'birlikte seçime girelim' demek bizim aklımızdır'

Gençlerin geleceği, milletin refahı, milletimizin rahat nefes alabilmesi için her türlü feragati, her türlü fedakarlığı yapmayı bilenlerdeniz. Onun için 31 Mart teklifi bizden gitmedir. Onun için 31 Mart, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ‘Birlikte seçime girelim’ demek bizim aklımızdır, bizim teklifimizdir. O tekliftir ki özellikle İstanbul ve Ankara’nın Millet İttifakı, muhalif kesim tarafından demokrasiyle sandıkta, seçimde alınmasını sağlamıştır. Morali düşmüş, ‘Biz nasıl başarırız’ diyen seçmeni ayağa kaldırandır. Bunu başaran, talep eden, bunu organize eden bu aklı, zekayı, stratejiyi ortaya koyan bizleriz. Bu milletin uğruna canımızı verebildiğimiz gibi, aynı zamanda milletimizin geleceği için gereken her türlü fedakarlığı, feragati an bile düşünmeden yerine getiren stratejik aklın sahipleriyiz. İYİ Parti, aynı zamanda stratejik aklın ve stratejin var olduğu bir yapıdır.

'2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak'

Atatürk’ümüze, Cumhuriyet değerlerimize savaş açanlar, çok beklersiniz, iyiler var. Cumhuriyet değerlerine, Atatürk’ümüze gıcık olanlar, çok beklersiniz, iyi ve cesur insanlar var. Ne zaman bir zorbalık olmuşsa buradaki değerli ve şerefli kardeşlerim her zaman karşısında olmuşlar. Dünümüz bugünümüzün, bugünümüz yarınımızın ispatıdır. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Vakit bugündür, vakit o vakittir, sene o senedir. 2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 13. Cumhurbaşkanı, elbette Millet İttifakı’nın adayı olacaktır. Ama bir şey daha olacak; 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak.” (ANKA)