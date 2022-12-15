Aksaray'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 9 yaralı

Aksaray'da işçi servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Servet Kılıç (41) kontrolündeki 68 BH 042 plakalı TIR, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Mithat Öztürk (37) idaresindeki 68 D 0111 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)