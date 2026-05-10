Akşam yazarı, kızının çakarlı araç görüntülerine tepkiye öfkelendi: ‘Ulan it kopuk takımı…’

İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi yazarlarından Emin Pazarcı, kızı Begüm Ece Pazarcı'nın İstanbul'da çakarlı bir araç içinden paylaştığı görüntülerin tepki çekmesi sonrasında açıklama yaptı.

Pazarcı, "Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım!" ifadelerini kullandı.

Avukat Begüm Ece Pazarcı'nın, çakarlı araçla Galatasaray maçı izlemeye gittiği görüntüleri paylaşması sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Tepkilerin ardından söz konusu paylaşım silindi.

Kamu görevlileri ile mevzuatta ayrıcalık tanınan kişilerin kullanımına izin verilen çakarlı araçtaki görüntülerin ardından Emin Pazarcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım! Niye mi var? Sizin gibi pislikler yüzünden! Terör örgütlerinin ölüm listesinden çıktım. Dergilerine kapak yapıp hedef gösterdiler. Geçmişte defalarca silahlı saldırıya uğradım. Tedbiren duruyor. Olmasın mi? Taşlar bağlansın ve köpekler serbest mi gezsin?”

Kızı Begüm Ece Pazarcı ise babasının paylaşımının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aracın kendisine değil “bir yakınına ait olduğunu” savunarak “Maç günü yasal olarak kendisine bu araç tahsis edilmiş olan bir yakınım başka yere geçerken beni de stada bıraktı” diye yazdı.

Gerçek başka çıktı: Emniyet Müdürlüğü 'görüntülerdeki araç tespit edildi, ceza yazıldı' dedi

Ancak gerçek, Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı'nın söz konusu görüntüleri paylaştığı aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesiyle ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır" denilerek şu ifadelere yer verildi: