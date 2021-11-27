'Aksakal' Binali Yıldırım’ın sözleri Rus basınında gündem oldu

Türkiye'nin Türk Devletleri Örgütü bünyesindeki Aksakallar Konseyi temsilcisi Binali Yıldırım’ın Rusya ve Çin'i Türk Devletleri Örgütü'nün doğal üyeleri olarak nitelendirmesi Rusya'da gündem oldu.

Haberrus internet sitesinin haberine göre Rus yazılı ve görsel basını Yıldırım’ın sözlerini "Erdoğan'ın yardımcısı Rusya'yı Türk devletleri arasına aldı" ifadeleriyle haberleştirdi.

Türkiye'nin Türk Devletleri Örgütü bünyesindeki Aksakallar Konseyi temsilcisi Binali Yıldırım, Türkiye'nin Rusya ve Çin'in Türk Devletleri Örgütü'nün (Türk Konseyi) doğal üyeleri olduğuna inandığını söylemiş, ”Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk ve Makedonya başta olmak üzere tüm Balkan ülkeleri bu örgütün doğal üyesidir ve gelecekte buna dahil edilecektir. Üstelik Rusya ve Çin de bu topluluğun doğal üyeleridir. Bu uçsuz bucaksız coğrafyada büyük bir sorumluluğumuz var ve bunun farkındayız” ifadesini kullanmıştı.

Yıldırım’ın bu ifadelerine dikkat çeken Rus basını, Aksakallar Konseyi temsilcisi Binali Yıldırım’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karabağ sorununun çözümüne katkısına da dikkat çekmesine vurgu yaparak Yıldırım’ın ‘Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in kararlı ve adil davranışını takdir etmek gerekiyor’ ifadelerini ön plana çıkardı.

2009 yılında kurulan Türk Devletleri Örgütü (eski adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'ı içeriyor.

Macaristan ve Türkmenistan ise gözlemci statüsünde bulunuyor.