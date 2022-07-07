Akrabasını vuran vali yardımcısı açığa alındı

Sivas'ta akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırılırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

23 yaşndaki A.T.G., akrabası olan 43 yaşındaki Vali Yardımcısı Koçak’ın Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki evine gitmişti. İkili arasında telefon hattı yüzünden tartışma çıkmıştı.

Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, tartışma sırasında elinde bıçak bulunduğu iddia edilen ve anne tarafından kuzeni olan A.T.G'yi tabancayla sol ayak bileğinden yaralamıştı

A.T.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.