AKP'yi karıştıracak Soylu çıkışı: 'İstifa ettirecek dosya bekledim'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen aracılığıyla 8 bin kişilik bir trol ordusunu kontrol ettiğini söylemiş, açıkladığı dosya gündem olmuştu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan olaydan sonra sosyal medyada, “Halk arasında ‘tırt’ mı derler, ‘Dağ fare doğurdu’ mu derler? ‘Yok can güvenliğim yok, yok dosyayı 3 kişiye emanet ettim’ dedi ama basın toplantısı bitmeden İçişleri Bakanlığı yalanladı. Neymiş; sosyal medyada çok ‘RT’ olsun diye organize oluyorlarmış. Hey Allah’ım” paylaşımını yaptı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Özel bu paylaşımlara ilişkin “İkimiz arasındaki konuşmaları anlatmam ama biz konuştuktan sonra hemen bu paylaşımı yaptığı için açıklıyorum, Bülent Turan Meclis’te bana gelip, ‘Önemli bir dosya ama ‘Dosyayı üç arkadaşıma verdim’ deyince, bakanı istifa ettirecek bir dosya bekledim’ dedi. Ben de dedim ki ‘Bu Türkiye dışındaki birçok ülkede bakanı istifa ettirir, hatta hükümeti düşürür’. Demek ki bakanda nasıl bir suç potansiyeli görüyorlarsa bunu bile az görüyorlar” ifadesini kullandı.

Özel sözlerine şöyle devam etti: “Ama Bülent Turan daha büyük bir şey beklediğini söylüyor. O beklenti bana göre değil, Süleyman Bey’e göre büyük bir beklenti. Bu tavır, AKP’de herkesin aslında Soylu’yu bildiğini ama sustuğunu gösteriyor.”