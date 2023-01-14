Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ateş'in kendisine yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğini bildiğini söyleyen Özdağ, "Rahmetli Sinan Ateş, 'Benim kalemimi kırmışlar ama Devlet Bey benim öldürülmeme izin vermez' diyor yakın bir arkadaşına. O da biliyor bunu, kendisine yönelik bir saldırı olacağını" ifadelerini kullandı.