AKP'yi karıştıracak kitap: Berat Albayrak'ın babası duyurdu

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyadan Berat Albayrak'a ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Berat'ın babası Sadık Albayrak'la konuştuğunu belirten Kütahyalı, "Sadık Albayrak çok önemli bir bomba bilgiyi daha ifade etti. Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!" dedi.

Kütahyalı, Sadık Albayrak'ın “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” diye bir kitlenin olduğunu ve bunların ilk günden beri Berat Albayrak’a düşmanlık yaptığını da özellikle söylediğini ifade etti.

Kütahyalı'nın paylaşımı şöyle:

Berat Albayrak’ın hâlâ unutulmayan ve konuşulan vakar istifasına dair yazdıklarımla ilgili üstad Sadık Albayrak beni aradı.1 saat çok keyifli muhabbet ettik. Verimli bir sohbet oldu. Sadık Albayrak önce bir kelimeme itiraz etti. Berat Albayrak’ın i’tikafa girdiğini ifade etti. İ’tikaf kelimesinin altını çizdi. Bu kavram (i’tikaf) böylece Türk siyaset literatürüne dahil olmuş oldu.

Sadık Albayrak çok önemli bir bomba bilgiyi daha ifade etti. Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!

Berat Albayrak’ın bu olay yaratacak kitabının ismini kendisi de yazar olan üstad Sadık Albayrak’a sordum, o konuda tüyo vermedi. Ama bana kalsa Berat Albayrak’ın daha önce kullandığı şu kavram çarpıcı bir kitap adı olurdu:”At izi, it izi”

Sadık Albayrak “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” diye bir kitlenin olduğunun ve bunların ilk günden beri Berat Albayrak’a düşmanlık yaptığının da özellikle altını çizdi. Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar...