AKP'yi karıştıracak kitap: Berat Albayrak'ın babası duyurdu

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyadan Berat Albayrak'a ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Berat'ın babası Sadık Albayrak'la konuştuğunu belirten Kütahyalı, "Sadık Albayrak çok önemli bir bomba bilgiyi daha ifade etti. Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!" dedi.
Kütahyalı, Sadık Albayrak'ın “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” diye bir kitlenin olduğunu ve bunların ilk günden beri Berat Albayrak’a düşmanlık yaptığını da özellikle söylediğini ifade etti.
Kütahyalı'nın paylaşımı şöyle: