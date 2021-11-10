AKP'de Erdoğan sonrası için bu isimler konuşuluyor: Sürpriz liste

AKP içinde Erdoğan sonrası tartışmalarda ilginç isimlerin ön plana çıktığı belirtiliyor. AKP kaynakları Erdoğan sonrası için en güçlü adayın "abi" figürüyle Binali Yıldırım olduğunu söylerken, Yıldırım dışında parti içinde öne çıkan ekipler oldukça dikkat çekici.

Euronews’in AKP kaynaklarıyla yaptığı görüşmeden aktardığını belirttiği isimler, parti içinde birbirinden farklı güç dengeleri olduğu tartışmalarını bir kez daha doğruluyor.

Söz konusu isimler aynı zamanda seçim sürecinde parti içindeki mücadeleyi de tanımlıyor.

Peki seçime giden süreç ve sonrası için hangi isimler öne çıkıyor? Parti içinde neler konuşuluyor?

Habere göre, AKP kaynakları şu değerlendirmeleri yapıyor: