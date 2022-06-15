AKP'yi eleştiren BBP İl Başkanı istifa etti

Konya Tanıtım Günleri'ne katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin adının, AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından anılmamasına tepki gösteren BBP'li Remzi Kaya görevinden istifa etti. BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'deki AKP'liler yüzünden 2023 seçimi kaybedilecek. Aklınızı başınıza alın AKP'liler" demişti.

Remzi Kara açıklamasına, "Talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul’u kaybettiğinizi unutmayın. Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey’in ağzından çıkacak tek bir cümle ile 2023 seçimlerini kaybedersiniz. SİZ AKP'lilere rağmen sırf Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP- HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın. Cumhur İttifakı ruhuna uygun davranın,zarar vermeyin" diye devam etmişti.

'Görevden affını istedi'

Remzi Kaya kendisine gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti. Kaya, sosyal medya paylaşımının Cumhur İttifakı’nın aleyhinde kullanılmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Söz konusu paylaşımın Cumhur İttifakı karşısında konumlanan bazı medya organlarınca istismar edildiğini söyleyen Kaya, görevden affını istediğini ve alınacak her karara uyacağını ifade etti.