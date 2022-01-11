AKP'ye yakın Diyanet-Sen'in başkanı imamlıktan ihraç edildi

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen'in Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Ankara Çankaya'daki Yargıtay 1. Başkanlığı Mescidi İmamlığı görevinden ihraç edildi.

Haber Merkezi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen'in Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, imamlıktan ihraç edildi.

Başkent Aktüel'de yer alan habere göre, Diyanet işleri Başkanlığının 07.01.2022 tarihli “Acele” resmi  yazısında “Ankara ili Çankaya ilçesi Yargıtay Birinci  Başkanlığı Mescidi İmam Hatibi Mehmet Ali Güldemir’in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b hükmü uyarınca Diyanet İşleri başkanlığındaki  memurluğunun sona erdirildiğine dair ilgi olur sureti ekte yer almaktadır. Söz konusu olurun adı geçene tebliğ edilerek görevden ayrılış tarihinin İKYS  Modülüne işlenmesi, ayrıca bu konuda düzenlenecek olan tebliğ-tebellüğ belgesinin Atama  2. Başkanlığımıza ivedi olarak iletilmesi hususlarında  bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı.