AKP'ye yakın Diyanet-Sen'in başkanı imamlıktan ihraç edildi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen'in Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, imamlıktan ihraç edildi.

Başkent Aktüel'de yer alan habere göre, Diyanet işleri Başkanlığının 07.01.2022 tarihli “Acele” resmi yazısında “Ankara ili Çankaya ilçesi Yargıtay Birinci Başkanlığı Mescidi İmam Hatibi Mehmet Ali Güldemir’in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b hükmü uyarınca Diyanet İşleri başkanlığındaki memurluğunun sona erdirildiğine dair ilgi olur sureti ekte yer almaktadır. Söz konusu olurun adı geçene tebliğ edilerek görevden ayrılış tarihinin İKYS Modülüne işlenmesi, ayrıca bu konuda düzenlenecek olan tebliğ-tebellüğ belgesinin Atama 2. Başkanlığımıza ivedi olarak iletilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı.