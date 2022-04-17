AKP'ye uyarılarda bulunmuştu: Yeni Akit Bülent Arınç'ı hedef aldı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP Manisa İl Başkanlığı'nın iftar yemeğinde yaptığı açıklamalarda AKP'ye uyarıda bulunan ifadeler kullanmıştı.

Arınç, ekonomik krize değinerek “Ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız" diye konuşmuştu.

'AK Parti'nin kamburu'

Arınç'ın uyarılarda bulunduğu konuşmasına Yeni Akit gazetesinden tepki geldi. "AK Parti'nin kamburu Arınç yine suyu bulandırma peşinde" başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Yaptığı her açıklamayla muhalif medyaya malzeme veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine en iyi bildiği işe soyunup AK Parti'yi eleştirdi. Memleketi Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı’nın iftar yemeğinde konuşan Arınç, 'Milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız' diyerek partisine kılçık attı. Arınç, sorunların çözülmediği takdirde önümüzdeki seçimlerde partisinin başarılı olup olmayacağından emin olamadığını da söyledi.”