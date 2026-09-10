AKP'ye katılan Foça Belediye Başkanı Fıçı'dan bir garip açıklama: AKP'ye transfer oldu, 'sandık iradesi' dedi...

Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin adayı olarak İzmir Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı, partisinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

Rozetini bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Fıçı, "transferine" dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Şahsi bir siyasi ikbal ya da kariyer hesabı gütmediğini, yalnızca "memleket sevdasıyla" hareket ettiğini iddia eden Fıçı, "Foça’mızın gerçek potansiyeline kavuşması, kabuğunu kırması ve hak ettiği değere ulaşması bazen büyük bir cesaret gerektirir. Bizler de Foça için bu cesur adımları atmaktan asla çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fıçı, "belediyeciliğin siyasi sınırların ve kutuplaşmaların ötesine geçerek tüm kurumlarla samimi bir diyalog kurmayı, kentin geleceğini her platformda kararlılıkla savunmayı gerektirdiğini" öne sürdü ve açıklamasını şöyle devam ettirdi:

"Kentimizin ortak aklını, hizmet üretme iradesini ve çalışma kararlılığını daha güçlü kılmak adına; siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım. Bu vesileyle; Foça’mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

Fıçı, "Bu karar, geçmiş emeğe ya da birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımıza bir mesafe koyma adımı asla değildir" dedi.

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Seçmenin oylarıyla seçildi, AKP'ye transfer oldu, 'sandık iradesi' dedi...

Öte yandan CHP seçmeninin verdiği oylarla Foça Belediye Başkanı olan Fıçı, seçmenin oylarını hiçe sayarak AKP'ye geçmesine karşın "sandık iradesi"nden, "Foça'nın tercihinden" bahsetti: "Bugüne kadar kentimiz için ter döken herkesin emeği kıymetlidir; sandıkta iradesini ortaya koyan her bir Foçalının tercihi başımın tacıdır."

Fıçı iddialarını şöyle noktaladı:

"Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki: Dün olduğu gibi bugün de, yarın da hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün Foçalıların Belediye Başkanıyım. Kapımız da gönlümüz de tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. Bizim anlayışımızda ötekileştirme değil, ortak paydamız olan Foça’da birleşmek vardır. Demokratik bir olgunlukla yapılacak her türlü yapıcı görüşü ve eleştiriyi saygıyla karşılıyorum. Ancak benim asıl odaklanacağım yer; sokakta hemşehrilerime dokunan, sorunları sahada çözen samimi ve icraatçı belediyecilik olacaktır. Tüm enerjimi, zamanımı ve sevgimi güzel Foça’mıza adamaya aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim."

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